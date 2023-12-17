В кабинете главкома ВСУ обнаружили прослушивающие устройства

По данным агентства РБК-Украина, устройства оборудованы элементами неустановленного образца, поэтому их установщик не идентифицирован

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Прослушивающие устройства обнаружены в кабинете главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на источники в военных кругах.

По их данным, устройства были обнаружены в субботу при подготовке помещения к работе. Источники утверждают, что устройства оборудованы элементами неустановленного образца, поэтому их установщик не идентифицирован.

С осени украинские, а затем и западные СМИ стали регулярно сообщать о наличии противоречий между президентом Украины Владимиром Зеленским и Залужным. В статье для издания The Economist главком ВСУ признал, что конфликт вокруг Украины зашел в тупик. В интервью тому же журналу он заявил, что украинские войска не смогут добиться прорыва на фронте. В офисе президента Украины подвергли критике эти слова Залужного. Как отмечало издание "Страна", высказывания главкома ВСУ породили в политических кругах Украины предположения о том, что он имеет президентские амбиции. В украинских СМИ также появились сообщения со ссылкой на источники о возможной отставке Залужного.