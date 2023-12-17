Кандидат от "Альтернативы для Германии" впервые занял пост мэра немецкого города

Как сообщил телеканал NTV, Тим Лохнер в борьбе за пост градоначальника Пирны смог опередить кандидатов от Христианско-демократического союза и "Свободных избирателей"

БЕРЛИН, 17 декабря. /ТАСС/. Кандидат от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) впервые займет пост обер-бургомистра (мэра) немецкого города.

Как сообщил телеканал NTV, Тим Лохнер в борьбе за пост градоначальника Пирны (федеральная земля Саксония) на востоке ФРГ смог опередить кандидатов от Христианско-демократического союза (ХДС) и "Свободных избирателей". 53-летний Лохнер не является членом какой-либо партии, но входит во фракцию "Альтернативы для Германии" в городском совете и шел на выборы обер-бургомистра от нее. Тем самым АдГ впервые в истории выиграла выборы мэра.

Лохнер, столяр по профессии, получил во втором туре, в котором для победы было достаточно простого большинства, 38,5% голосов избирателей. Кандидат от ХДС Катрин Доллингер-Кнут набрала 31,4%, Ральф Тиле от "Свободных избирателей" - 30,1%. В первом туре, который состоялся 26 ноября, никто из кандидатов не смог получить необходимого большинства.

Пирна является районным центром и насчитывает почти 39 тыс. жителей. В конце июня представитель "Альтернативы для Германии" Роберт Зессельман впервые в истории АдГ занял руководящий политический пост, победив на выборах главы администрации округа Зоннеберг в Тюрингии.

В ФРГ "Альтернативу для Германии" называют правопопулистской партией. Другие политические силы считают невозможным сотрудничество с ней в какой бы то ни было коалиции - ни на федеральном, ни на региональном уровнях. При этом у АдГ сейчас относительно высокие общегерманские рейтинги - они колеблются на уровне 19-23%. Партия является по популярности второй, опережая даже Социал-демократическую партию Германии, которую представляет канцлер ФРГ Олаф Шольц. На первом месте в рейтингах идет консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов с рейтингом в 29-32%.