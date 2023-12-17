СМИ: средства ПВО Сирии отражают израильскую ракетную атаку в небе над Дамаском

По данным радиостанции Sham FM, ракетной атаке подверглись армейские позиции в районе Димас

БЕЙРУТ, 17 декабря. /ТАСС/. Израильские ВВС наносят ракетные удары по окрестностям Дамаска. Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на представителя командования ВС арабской республики.

По его данным, средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии открыли огонь по вражеским целям. "Сирийские зенитчики отражают израильское агрессивное нападение", - отметил источник.

Как передала радиостанция Sham FM, ракетной атаке подверглись армейские позиции в районе Димас, данных о жертвах и пострадавших не поступало.

11 декабря израильские ВВС атаковали пригороды сирийской столицы Сейида-Зейнаб и Акраба, а также нанесли удары по военным объектам вблизи международного аэропорта Дамаска. В результате погибли шесть бойцов шиитских формирований, сражающихся на стороне сирийской армии. Получили ранения трое мирных граждан.