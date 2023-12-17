Хуситы заявили, что не будут обстреливать не связанные с Израилем суда

Представитель движения "Ансар Аллах" Мухаммед Абдель Салям сообщил, что операции хуситов в Красном море "оказывают серьезное экономическое воздействие" на Израиль

ДУБАЙ, 17 декабря. /ТАСС/. Йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) не будет совершать атаки на суда, которые не связаны с Израилем. Об этом заявил официальный представитель движения Мухаммед Абдель Салям.

"Мы подтверждаем, что Красное море безопасно, за исключением судов, связанных с израильским противником", - приводит его слова телеканал Al Masirah. "Если вы хотите остановить военно-морские операции против израильского противника, вы должны снять блокаду [с сектора] Газа и доставить туда продовольствие и медикаменты", - добавил представитель "Ансар Аллах".

Согласно утверждению Саляма, операции хуситов в Красном море "оказывают серьезное экономическое воздействие" на Израиль. По его словам, в "Ансар Аллах" высоко оценивают "позицию китайской компании", которая прекратила отправку своих судов в израильские порты. Представитель движения не уточнил, о какой именно компании идет речь.

16 декабря принадлежащая китайской компании COSCO контейнерная линия OOCL объявила о приостановке приема грузов для отправки в Израиль и из него по причине "эксплуатационных проблем".

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. После участившихся случаев нападений на суда французская транспортная группа CMA CGM и датская судоходно-логистическая корпорация Maersk заявили о приостановке перевозок по Красному морю.