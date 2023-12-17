Коалиция правящей партии Сербии лидирует на парламентских выборах с 53,81%

Как сообщила премьер-министр республики Ана Брнабич, обработано уже 50% бюллетеней

БЕЛГРАД, 18 декабря. /ТАСС/. Коалиция "Александар Вучич - Сербия не должна останавливаться" лидирует на парламентских выборах в Сербии с результатом 53,81% после обработки 8,35% голосов. Об этом сообщает Республиканская избирательная комиссия.

Согласно данным избиркома, после обработки голосов на 691 из 8 273 пунктов голосования коалиция "Александар Вучич - Сербия не должна останавливаться" получает 72 447 голосов, или 53,81%. Далее идет оппозиционный блок "Сербия против насилия" с результатом 14,46%. Третье место занимает коалиция "Ивица Дачич - премьер Сербии" с результатом 8,17%.

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