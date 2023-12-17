СМИ: в Финляндии создадут общественное объединение для открытия КПП на границе с РФ

Сообщество организуют проживающие в стране россияне с двойным гражданством, сообщает портал Yle

ХЕЛЬСИНКИ, 17 декабря. /ТАСС/. Группа проживающих в Финляндии россиян с двойным гражданством намерена создать общественное объединение для того, чтобы побудить власти республики открыть пропускные пункты на границе с РФ. Об этом сообщил портал Yle.

В состоявшемся в центральной библиотеке Хельсинки Ооди организационном собрании приняли участие около 50 человек. Как пишет Yle, целью объединения будет продвижение интересов и защита прав россиян и лиц с двойным гражданством, проживающих в Финляндии. Как отметила ведущая мероприятия Карина Терехова, объединение будет создано в ближайшее время, его деятельность не ограничится восстановлением работы КПП на границе, будут и другие задачи.

В воскресенье в приграничном городе Лаппеенранта прошла демонстрация против решения властей Финляндии закрыть границу с Россией. По сведениям Yle, в ней приняли участие порядка 50-60 человек, большую часть которых составили россияне.

Ранее правительство Финляндии решило закрыть все автомобильные пункты пропуска на границе с Россией с 15 декабря по 14 января из-за наплыва беженцев из третьих стран. В пятницу агентство STT со ссылкой на данные пограничников сообщило, что число беженцев на границе с Россией побило рекорд - за одни сутки прибыло более 230 человек.