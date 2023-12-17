Президент Республики Сербской заявил о намерении посетить Белоруссию

Милорад Додик также призвал белорусов оберегать своего президента и суверенитет

МИНСК, 17 декабря. /ТАСС/. Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик заявил, что намерен посетить Белоруссию.

"Я скоро к вам приеду. Я уже был в Беларуси и очарован вашей страной", - сказал он в интервью телеканалу "РТР-Беларусь".

Додик призвал белорусов оберегать своего президента, свободу и суверенитет. "Если вы это потеряете, то потеряете себя. А белорусский народ - это свободный народ, и за это стоит платить. Свобода важнее всего. Беларусь, Россия, Республика Сербская - мира нам всем", - сказал он.

Додик также отметил миротворческие усилия белорусского лидера Александра Лукашенко в деле урегулирования украинского кризиса.