Лидер турок-киприотов просит Путина рассмотреть вопрос прямых отношений с Северным Кипром

Как отметил Эрсин Татар, это было бы выгодно России и Турции

НИКОСИЯ, 18 декабря. /ТАСС/. Лидер турок-киприотов Эрсин Татар обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о прямых отношениях между Россией и самопровозглашенной Турецкой республикой Северного Кипра (ТРСК).

"Через вас я хотел бы выразить свои сердечные чувства россиянам, которые живут на Северном Кипре. Мы хотим, чтобы наши отношения с Россией развивались и расширялись, поэтому выражаю свою признательность всем россиянам, а также прошу российские власти и лично президента Путина рассмотреть вопрос об отношениях с Северным Кипром", - заявил лидер турок-киприотов ТАСС. Татар занимает пост президента ТРСК. Эту республику кроме Турции не признает ни одно другое государство.

"Я хотел бы попросить российское руководство и российский народ пересмотреть политику по отношению к Кипру, особенно после того, что случилось на Украине, и с тем, что происходит в мире со множеством глобальных перемен", - добавил лидер турок-киприотов. По его словам, если бы у Москвы были прямые отношения с Северным Кипром, "это было бы также полезно Турции, которая стремится к развитию отношений со всеми странами, включая Россию".

Президент ТРСК отметил, что Север и Юг острова должны сосуществовать в виде отдельных независимых государств. "Российская же сторона должна пересмотреть свой подход к этому в соответствие со своими интересами. И интерес Москвы явно не находится на стороне европейского решения, которое подразумевает, что Север и Юг Кипра должны быть объединены в какого-то рода федерацию под руководством ЕС, а Турция должна покинуть этот регион вовсе", - сказал он.

Татар убежден, что при сценарии, когда весь объединенный Кипр войдет в состав ЕС, "Россия тоже потеряет свое влияние в регионе и любые политические связи с островом". Он сказал, что в соответствии с его позицией, Кипр должен быть поделен на две независимые суверенные части, и, таким образом, "присутствие Анкары как гаранта безопасности на острове сохранится, а турецкие войска продолжат обеспечивать безопасность северной части Кипра". "Если же эти военные формирования будут выведены с северной части, она может подвергнуться атакам войск с греческой части острова. И никто не придет на помощь туркам-киприотам. Это очень важный вопрос" - подчеркнул глава самопровозглашенной республики.

"Что касается вопросов обеспечения безопасности и благополучия России - она, например, действует на Украине, потому что Россия не чувствовала себя в безопасности с теми событиями, которые происходят на Украине. И то же самое с Турцией. И я уверен, что россияне должны оценить то, что хотела бы Турция - самоопределения для турок-киприотов в отдельном государстве на севере острова с суверенными правами, но при сотрудничестве с греческой частью", - заключил Татар.

О проблеме Кипра

Кипр разделен по национальному признаку с момента вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории Кипра, на которой в 1983 году была образована ТРСК, признаваемая в мировом сообществе только Анкарой. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами. Многократные попытки сторон урегулировать проблему пока не привели к результату. Переговоры между греческой и турецкой общинами о воссоединении Кипра велись при посредничестве ООН. Они были прерваны после провала очередного раунда, прошедшего в швейцарском городе Кран-Монтана в 2017 году.