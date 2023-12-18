Сенатор допустил, что США ограничат число украинских беженцев в обмен на помощь ВСУ

Более строгие требования будут предъявляться также и к афганцам, которые хотят просить предоставления убежища в Соединенных Штатах, отметил Джо Манчин

НЬЮ-ЙОРК, 18 декабря. /ТАСС/. Американские власти рассматривают возможность ограничить число беженцев с Украины и Афганистана в рамках предстоящей сделки по выделению нового пакета помощи Киеву. Об этом заявил в воскресенье сенатор Джо Манчин (демократ от штата Западная Вирджиния).

"Это так", - подтвердил он слова ведущего телеканала CNN, который сказал, что "переговорщики в Сенате рассматривают более строгие требования к лицам, которые приезжают в эту страну и хотят требовать предоставления убежища <...>, которое позволяет таким людям, как афганцы и украинцы, приезжать в США".

Манчин подчеркнул, что будущая сделка Сената Конгресса США с администрацией президента Джо Байдена "изменит положение вещей", и добавил, что "необходимо остановить опасную иммиграцию со всего мира".

Ранее агентство Bloomberg информировало, что Украина не получит помощь от США до середины декабря, возможно даже до 2024 года. Как отмечает Bloomberg, широкая поддержка киевского режима уже ослабевает, потому что контрнаступление Вооруженных сил Украины зашло в тупик. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация Соединенных Штатов израсходовала около 96% финансовых средств, которые были выделены на оказание помощи Украине. Кирби подчеркивал, что отсутствие дальнейшей крупной помощи со стороны США окажет пагубное воздействие на обороноспособность Украины.

Американская администрация направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября 2024 финансовом году прежде всего для оказания помощи Украине и Израилю, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается под вопросом. Несколько республиканцев как в Палате представителей, так и в Сенате публично в последнее время высказывались против продолжения оказания Киеву финансовой помощи.