США заявили, что ракетный пуск указывает на "дестабилизирующее воздействие" программ КНДР

При этом в заявлении Индо-Тихоокеанского командования ВС Соединенных Штатов говорится, что запуск ракеты не нес в себе никакой угрозы для Вашингтона и его союзников

ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. Пуск баллистической ракеты КНДР не представлял непосредственной угрозы США и их союзникам в регионе, но указывает на "дестабилизирующее воздействие" военных программ Пхеньяна. Об этом говорится в письменном заявлении Индо-Тихоокеанского командования ВС США.

"Мы знаем о пуске баллистических ракет [КНДР] и проводим консультации с нашими союзниками и партнерами. Хотя, согласно нашим оценкам, ракетный пуск не представлял непосредственной угрозы для военнослужащих, территории США и наших союзников, он подчеркивает дестабилизирующее воздействие противоправных программ КНДР по разработке вооружений", - отмечается в тексте. В командовании в очередной раз подтвердили, что "обязательства США по защите Республики Корея и Японии остаются непоколебимыми".

По данным южнокорейских военных, баллистическая ракета КНДР малой дальности пролетела около 570 км и упала в Японском море. Запуск состоялся примерно в 22:38 по местному времени (16:38 мск). В Комитете начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея указали, что поддерживают полную готовность и обмениваются информацией о пуске с США и Японией. Три государства планировали начать обмен данными о ракетных пусках в реальном времени в декабре.

Предыдущий запуск баллистической ракеты состоялся 22 ноября.