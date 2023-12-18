ЦИК Чили сообщил, что граждане не поддержали текст новой конституции

По итогам обработки голосов с 90,16% участков стало известно, что против проголосовали 55,68%

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 декабря. /ТАСС/. Чилийцы не поддержали на референдуме текст новой конституции, которая должна была заменить документ, разработанный в годы диктатуры Аугусто Пиночета (1973-1990). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Избирательной службы Чили после подсчета голосов с 90,16% участков.

Против проголосовали - 55,68%, за - 44,32%.

Это была вторая попытка принятия новой конституции. Ранее президент Чили Габриэль Борич заявил, что не будет настаивать на третьем процессе разработки конституции. Таким образом при сохранении наметившейся в подсчете голосов тенденции у страны останется принятая при Пиночете конституция, в которую было внесено 58 поправок в 2005 году при экс-президенте Рикардо Лагосе.

Правительство экс-президента Чили Себастьяна Пиньеры обещало инициировать процесс разработки новой конституции во время волны протестов, которые охватили страну в конце 2019 года. 25 октября 2020 года в Чили прошел референдум, на котором за изменение основного закона страны проголосовали почти 80% граждан. Первый проект, разработанный Учредительным собранием с левым и левоцентристским большинством, был отклонен на референдуме 4 сентября 2022 года.

О новом проекте

В декабре 2022 года чилийские законодатели из оппозиции и правящей коалиции договорились повторно запустить разработку новой конституции. В марте 2023 года приступила к работе экспертная комиссия из 24 человек, избранных парламентом. Они подготовили предварительный проект конституции, доработкой которого занималось новое Учредительное собрание. В него вошли 50 человек, которые были избраны в результате общенационального голосования, большинство в нем получили представители правых и правоцентристских сил.

В вынесенном на референдум тексте Чили определяется как "социальное и демократическое правовое государство", однако указывается, что социальные права могут предоставляться не только государством, но и частными учреждениями. В тексте также есть положения, которые ограничивают право на забастовку и позволяют высылать нелегальных мигрантов.

Споры в чилийском обществе вызвала формулировка статьи, гарантирующей право на жизнь, в том числе "тех, кто родится". Многие считают, что противники абортов могут использовать этот текст для отмены закона, разрешающего прерывать беременность в случае изнасилования, наличия риска для жизни матери и нежизнеспособности плода. Сейчас это единственные основания, по которым женщина в Чили может сделать аборт.

В новость внесены изменения (02:33 мск) - обновлено, приводятся актуальная информация о голосовании