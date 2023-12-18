Япония заявила, что КНДР запустила, предположительно, баллистическую ракету

Это второй запуск за последние сутки

ТОКИО, 18 декабря. /ТАСС/. КНДР запустила в понедельник утром, предположительно, баллистическую ракету. Об этом сообщила Береговая охрана Японии.

Это уже второй пуск за последние сутки. В воскресенье вечером Пхеньян также осуществил запуск ракеты, которая, по данным японской стороны, пролетела около 400 км при максимальной высоте полета 50 км и упала в Японское море к востоку от Корейского полуострова за пределами исключительной экономической зоны Японии.

По данным Министерства обороны Японии, ракета продолжает полет спустя более 12 минут после запуска, передает телеканал NHK. Ранее заместитель директора управления национальной безопасности администрации президента Республики Корея Ким Тхэ Хё заявил, что КНДР может совершить запуск межконтинентальной баллистической ракеты в декабре.

В министерстве обороны Японии отметили, что запущенная ракета, предположительно, большой дальности.

Специалисты ведомства считают, что ракета была запущена по так называемой крутой траектории. Спустя более 40 минут после пуска о падении ракеты не сообщалось.

В военном ведомстве считают, что она упадет в 09:37 по местному времени (03:37 мск) за пределами исключительной экономической зоны Японии более чем в 250 км к западу от острова Окусири, расположенного примерно в 20 км от побережья Хоккайдо. Таким образом, ракета будет находиться в полете, по предварительным оценкам, 73 минуты.

Запуски ракет в КНДР

Это уже второй пуск за последние сутки. В воскресенье вечером Пхеньян также осуществил запуск ракеты, которая, по данным японской стороны, пролетела около 400 км при максимальной высоте полета 50 км и упала в Японское море к востоку от Корейского полуострова за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Пхеньян в 2023 году провел около 20 ракетных запусков, включая несколько испытаний межконтинентальных баллистических ракет. 21 ноября КНДР также запустила свой первый разведывательный спутник "Маллигён-1".