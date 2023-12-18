Вучич заявил, что Сербия всегда будет считать Косово частью своей территории

Президент республики отметил, что Белград будет пытаться нормализовать отношения с Приштиной

БЕЛГРАД, 18 декабря. /ТАСС/. Белград ожидают тяжелые переговоры по нормализации отношений с Приштиной, но Сербия всегда будет исходить из того, что Косово является частью республики. Об этом сообщил президент республики Александар Вучич в штабе коалиции, передает корреспондент ТАСС.

"Впереди нас ждет трудный период, и нам придется продолжать вести переговоры и продолжать наш европейский путь. Будут и тяжелые переговоры с Приштиной, и непростые уступки, но мы всегда будем защищать Косово и Метохию как часть территории Сербии", - отметил Вучич.

Глава государства также подчеркнул, что коалиция "Александар Вучич - Сербия не должна останавливаться" займет по итогам состоявшихся в республике парламентских выборов абсолютное большинство мест и "получит более 127 мандатов [из 250 мест]". "Многие смеялись, когда я четко и недвусмысленно сказал, что у нас будет абсолютное большинство. Я говорил это на двух последних митингах, я говорил это, когда выступал по телевидению. Это единственный результат, которым я был бы доволен", - подчеркнул сербский лидер.

Коалиция "Александар Вучич - Сербия не должна останавливаться" лидирует на состоявшихся 17 декабря парламентских выборах в Сербии с результатом 50,18% после обработки 38,34% бюллетеней.