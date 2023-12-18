В Сеуле считают, что Пхеньян снова запустил баллистическую ракету

Военные Республики Корея анализируют данные о полете

СЕУЛ, 18 декабря. /ТАСС/. КНДР 18 декабря запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

По оценкам Сеула, из региона вблизи Пхеньяна 18 декабря в 08:24 по местному времени (02:24 мск) была запущена баллистическая ракета большой дальности. В комитете добавили, что обмениваются информацией с США и Японией, поддерживают полную готовность.

КНДР 17 декабря запустила одну баллистическую ракету малой дальности из столичного региона. По данным южнокорейских военных, ракета пролетела около 570 км и упала в Японском море. Запуск состоялся примерно в 22:38 по местному времени (16:38 мск). В воскресенье американская атомная подводная лодка "Миссури" типа "Вирджиния" прибыла в южнокорейский город Пусан.

Ранее заместитель директора управления национальной безопасности администрации президента Республики Корея Ким Тхэ Хё заявил, что КНДР может совершить запуск межконтинентальной баллистической ракеты в декабре.