Япония созовет совет нацбезопасности в связи с ракетным пуском КНДР

Премьер-министр страны Фумио Кисида поручил обеспечить безопасность населения

ТОКИО, 18 декабря. /ТАСС/. Япония созовет совет национальной безопасности в связи с ракетным пуском КНДР. Об этом заявил журналистам японский премьер-министр Фумио Кисида.

"Я поручил [правительству] предоставлять информацию населению и обеспечить безопасность. На данный момент сведений об ущербе не поступало. После получения деталей и подтверждения ситуации будет проведено заседание совета национальной безопасности", - сказал он.

По оценкам Минобороны Японии, запущенная КНДР баллистическая ракета упадет в 09:37 по местному времени (03:37 мск) за пределами исключительной экономической зоны Японии более чем в 250 км к западу от острова Окусири, расположенного примерно в 20 км от побережья Хоккайдо.