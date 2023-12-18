СМИ: запущенная КНДР ракета, вероятно, относится к классу межконтинентальных

По данным NHK, высота ее полета может превысить 6 тыс. км

ТОКИО, 18 декабря. /ТАСС/. Запущенная КНДР в понедельник баллистическая ракета, вероятно, относится к классу межконтинентальных. Об этом сообщил японский правительственный источник телеканала NHK.

По его данным, максимальная высота полета ракеты могла превысить 6 тыс. км. Ракета была запущена по крутой траектории.

По данным Минобороны Японии, КНДР запустила ракету в 08:24 по местному времени (02:24 мск) и, по расчетам специалистов ведомства, она должна была упасть в 09:37 по местному времени (03:37 мск) за пределами исключительной экономической зоны Японии более чем в 250 км к западу от острова Окусири, расположенного примерно в 20 км от побережья Хоккайдо. Береговая охрана Японии сообщила, что ракета уже упала.

Запущенная ракета может относиться к классу межконтинентальных, сообщил японский правительственный источник телеканала NHK. По его данным, максимальная высота полета ракеты, запущенной по крутой траектории, может превышать 6 000 км.

Пхеньян в 2023 году провел около 20 ракетных запусков, включая несколько испытаний межконтинентальных баллистических ракет. 21 ноября КНДР также запустила свой первый разведывательный спутник "Маллигён-1".