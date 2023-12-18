МИД Британии призвал Китай освободить оппозиционного медиамагната Джимми Лая

По словам Дэвида Кэмерона, КНР также следует отменить закон о национальной безопасности, поскольку он демонстрирует нарушение международных обязательств со стороны китайского государства

ЛОНДОН, 18 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон обратился к властям Китая с призывом освободить оппозиционного медиамагната Джимми Лая и других лиц, которым грозят сроки за нарушение закона о национальной безопасности. Форин оффис распространил заявление министра в преддверии начала слушаний по делу Лая, который имеет британский паспорт.

"Закон о национальной безопасности является очевидным нарушением Объединенной китайско-британской декларации по Гонконгу. Его дальнейшее существование и применение - демонстрация того, что Китай нарушает свои международные обязательства. Он уже нанес ущерб Гонконгу, значительно ограничив права и свободы. Аресты, осуществленные из-за этого закона, заставили стихнуть голоса оппозиции", - сказал Кэмерон. "Я призываю власти Китая отменить закон о национальной безопасности и прекратить преследование всех лиц, которым были предъявлены обвинения в соответствии с ним. Я призываю власти Гонконга прекратить судебное преследование Джимми Лая и освободить его", - добавил министр.

76-летний Джимми Лай (Ли Чжиин) считается одним из главных организаторов антиправительственных демонстраций, вспыхнувших летом 2019 года в Гонконге. Он обвиняется в сговоре с внешними силами с целью создания угрозы национальной безопасности в этом специальном административном районе КНР. Следствие утверждает, что бизнесмен оказывал финансовую поддержку протестному движению, поддерживал связи с политической элитой США, призывал к введению санкций против Гонконга и Китая.

По этим обвинениям ему может грозить пожизненное заключение. Ранее Лай был приговорен судом к пяти годам и девяти месяцам тюрьмы по другому делу, связанному с мошенничеством и нарушением договора аренды штаб-квартиры принадлежавшей ему оппозиционной газеты.

Спор о декларации

Объединенная китайско-британская декларация, подписанная в 1984 году, определяла порядок передачи Китаю Гонконга, которым на тот момент владела Великобритания. Согласно положениям декларации, с 1 июля 1997 года в соответствии с концепцией "одна страна - две системы" правительство КНР стало отвечать за внешнюю политику и оборону территории. Гонконг в значительной степени пользуется правом на самоуправление: осуществляет административную, законодательную и судебную власть.

Летом 2020 года парламент Китая принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Как заявляли в Пекине, он направлен на борьбу с угрозами терроризма, сепаратизма, подрыва государственной власти, сговора с иностранными силами и предусматривает в качестве максимального наказания пожизненное заключение. После принятия этого правового акта многие радикальные оппозиционные активисты свернули антиправительственную деятельность в автономии, некоторые уехали за рубеж, другие стали фигурантами уголовных дел. Лондон неоднократно утверждал, что закон нарушает положения Объединенной китайско-британской декларации, с чем не согласен Пекин.