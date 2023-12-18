В Сеуле считают, что запущенная Пхеньяном ракета пролетела около 1 тыс. км

По данным Комитета начальников штабов ВС Республики Корея, она была запущена под крутым углом

СЕУЛ, 18 декабря. /ТАСС/. Запущенная КНДР 18 декабря баллистическая ракета большой дальности пролетела около 1 тыс. км. Такую оценку приводит агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

Указывается, что ракета была запущена под крутым углом. Агентство добавляет, что речь идет о межконтинентальной баллистической ракете. Если данные подтвердятся, то это будет пятый запуск Пхеньяном МБР в нынешнем году. Предыдущий состоялся в июле.

Yonhap предполагает, что нынешний пуск мог быть осуществлен в качестве протеста против планов США и Республики Корея включить отработку операций с ядерным вооружением в учения Ulchi Freedom Shield, которые проводятся в августе. Стороны договорились об этом на втором заседании группы по ядерному планированию в США 15 декабря. Ранее заместитель директора управления национальной безопасности администрации президента Республики Корея Ким Тхэ Хё заявил, что КНДР может совершить запуск межконтинентальной баллистической ракеты в декабре.

КНДР 17 декабря запустила баллистическую ракету малой дальности. В тот же день американская атомная подводная лодка Missouri типа Virginia прибыла в южнокорейский город Пусан.