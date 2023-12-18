В Японии заявили, что дальность ракеты КНДР может превышать 15 тыс. км

Это покрывает всю территорию США

ТОКИО, 18 декабря. /ТАСС/. Запущенная КНДР в понедельник межконтинентальная баллистическая ракета находилась в полете 73 минуты и за это время преодолела дистанцию в 1 тыс. км при максимальной высоте полета в 6 тыс. км. При запуске по обычной траектории ее дальность может превысить 15 тыс. км, заявил парламентский вице-министр обороны Японии Синго Миякэ.

"В зависимости от веса боеголовки дальность может превышать 15 тыс. км", - сказал он. Таким образом, дальность ракеты покрывает всю территорию США.