Премьер Японии заявил, что ракетный пуск КНДР нарушает резолюции СБ ООН

Кроме того, он угрожает стабильности в регионе, подчеркнул Фумио Кисида

ТОКИО, 18 декабря. /ТАСС/. Ракетный пуск, осуществленный КНДР, нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, а также угрожает миру в регионе. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая в Токио на совместном заседании с лидерами стран - участниц Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

"Северная Корея запустила ракеты вчера и сегодня. Эти запуски не только являются явным нарушением резолюций СБ ООН, но и угрожают миру и стабильности в регионе", - привел его слова телеканал NHK.

Генеральный секретарь кабмина страны Ёсимаса Хаяси сообщил, что правительство Японии по дипломатическим каналам в Пекине заявило протест КНДР в связи с ракетным пуском.

"По дипломатическим каналам в Пекине мы заявили решительный протест", - сказал он.

По оценкам Минобороны Японии, запущенная КНДР 18 декабря межконтинентальная баллистическая ракета находилась в воздухе 73 минуты и за это время преодолела 1 тыс. км при максимальной высоте полета 6 тыс. км. При запуске по обычной траектории ее дальность может превысить 15 тыс. км, что покрывает всю территорию США.

По предварительным данным, район падения ракеты находится за пределами исключительной экономической зоны Японии - в 250 км к западу от острова Окусири, расположенного примерно в 20 км от побережья острова Хоккайдо.