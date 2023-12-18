В США заявили, что пуск ракеты КНДР подрывает региональную безопасность

В Госдепе подчеркнули, что он нарушает множество резолюций ООН

ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. Пуск баллистической ракеты КНДР угрожает соседним странам, а также подрывает региональную безопасность. Об этом говорится в письменном заявлении Госдепартамента США.

"Соединенные Штаты осуждают пуск баллистической ракеты, осуществленный КНДР 17 декабря. Этот пуск, как и другие пуски баллистических ракет, проведенные Пхеньяном в этом году, является нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН. Он представляет угрозу для соседей КНДР и подрывает региональную безопасность", - отмечается в заявлении американского внешнеполитического ведомства.

Ранее в Индо-Тихоокеанском командовании ВС США сообщили, что пуск баллистической ракеты КНДР не представлял непосредственной угрозы США и их союзникам в регионе, но указывает на "дестабилизирующее воздействие" военных программ Пхеньяна.