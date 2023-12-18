Турция и Венгрия планируют подписать 16 соглашений в ходе визита Эрдогана в Будапешт

Как пишет агентство Anadolu, благодаря этому двусторонний товарооборот может вырасти до $10 млрд в год

CТАМБУЛ, 18 декабря. /ТАСС/. Президент Реджеп Турции Тайип Эрдоган посетит 18 декабря с однодневным визитом Венгрию, в ходе которого стороны планируют подписать 16 соглашений о сотрудничестве в различных областях. Об этом сообщило агентство Anadolu.

По его данным, это позволит увеличить двусторонний товарооборот до $6 млрд в год, а в перспективе до $10 млрд.

Визит Эрдогана в Венгрию совпадает с 100-летием установления дипломатических отношений между двумя странами. В ходе поездки Эрдоган, как ожидается, встретится с президентом Венгрии Каталин Новак и премьер-министром Виктором Орбаном. Запланировано заседание двустороннего совета стратегического сотрудничества высокого уровня.

Ожидается, что стороны, помимо двусторонних отношений, обсудят вопросы евроинтеграции Турции, ситуацию в секторе Газа.