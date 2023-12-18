Минздрав Палестины заявил, что Израиль хочет уничтожить систему здравоохранения Газы

Представитель ведомства Ашраф аль-Кудра подчеркнул, что нанесение ударов по медучреждениям - "часть политики оккупации"

ДУБАЙ, 18 декабря. /ТАСС/. Израиль стремится к ликвидации системы здравоохранения в секторе Газа, продолжая наносить удары по медицинским учреждениям. Об этом сообщил представитель Министерства здравоохранения Палестины Ашраф аль-Кудра.

По его словам, целью израильской армии после штурма медицинского комплекса "Аш-Шифа" на севере сектора Газа стала больница "Насер", расположенная на юге анклава. "Нанесение ударов по медицинскому комплексу "Насер" является частью политики оккупации с целью ликвидации учреждений здравоохранения, что приведет к разрушению системы здравоохранения в южной части сектора Газа", - приводит его слова катарский телеканал Al Jazeera.

Как отмечает телеканал, в результате обстрела в ночь на воскресенье родильного отделения медицинского комплекса "Насер" погиб один ребенок и еще три человека получили ранения.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее заявила о беспрецедентном числе задержаний и арестов врачей, а также нападений на медучреждения и машины скорой помощи в секторе Газа. По ее данным, с момента обострения палестино-израильского конфликта было зафиксировано 203 подобных случая. В ВОЗ подчеркнули, что ситуация в учреждениях здравоохранения в секторе Газа остается "катастрофической".