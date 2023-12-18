Лидер турок-киприотов указал на важность открытия консульства РФ на севере Кипра

Эрсин Татар пояснил, что там проживает около 50 тыс. россиян, которые могут решать различные вопросы через диппредставительство

НИКОСИЯ, 18 декабря. /ТАСС/. Открытие консульского отдела посольства РФ на севере Кипра стало важным шагом для 50 тыс. россиян. Об этом заявил ТАСС лидер турок-киприотов Эрсин Татар, который занимает пост президента Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК; кроме Турции, ее не признает ни одно другое государство).

"Оно работает. Оно уже открылось и оказывает услуги россиянам. На Кипре у них возникают некоторые трудности, в таком случае они идут в консульство. Важно иметь консульство в регионе, где проживает сообщество из порядка 50 тыс. ваших граждан", - сказал он.

Наличие консульства, по словам лидера турок-киприотов, "позволяет решать их вопросы, касающиеся оформления или продления паспортов и так далее". "Они также могут обратиться в консульство, например, чтобы продлить свою отсрочку от армии, - продолжил он. - Чтобы купить участок земли, им нужно какое-то разрешение со стороны властей. То есть, есть целый перечень вопросов, с которыми консульство может работать". "Поэтому я считаю, что российское правительство приняло верное решение, когда открыло здесь консульство", - заключил Татар.

В августе посольство России на Кипре приступило к оказанию консульских услуг в северной части острова. Работа ведется на регулярной основе. Как заявлял ТАСС посол РФ в Республике Кипр Мурат Зязиков, это решение давно назрело, "не имеет никакого политического подтекста" и продиктовано исключительно гуманитарными соображениями.