В США заявили о непреднамеренности ДТП с участием одного из автомобилей кортежа Байдена

Согласно заявлению Секретной службы страны, этот инцидент не вызвал необходимости в защите, и президентский кортеж проследовал без происшествий

ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. Водитель непреднамеренно врезался в автомобиль из кортежа президента США Джо Байдена в штате Делавэр. Об этом говорится в распространенном в воскресенье письменном заявлении Секретной службы США, отвечающей за охрану первых лиц государства.

"Сегодня, примерно в 20:09 (04:09 мск - прим. ТАСС), автомобиль Секретной службы, обеспечивающий безопасность маршрута президентского кортежа, был сбит другим автомобилем в Уилмингтоне, штат Делавэр. Данный инцидент не вызвал необходимости в защите, и президентский кортеж проследовал без происшествий", - отмечается в документе. Это означает, что ДТП было непреднамеренным. В Уилмингтоне в этот момент шел дождь.

Как сообщил ранее пресс-пул Белого дома, неизвестный врезался во внедорожник президентского кортежа, когда глава государства вместе с супругой Джилл Байден выходили из штаб-квартиры предвыборного штаба демократа в центре Уилмингтона (штат Делавэр). Агенты Секретной службы США быстро окружили автомобиль виновника ДТП и наставили оружие на водителя, который сразу поднял руки вверх.