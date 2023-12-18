В Республике Корея заявили, что запущенная КНДР ракета была твердотопливной

Президент страны Юн Сок Ёль приказал укреплять потенциал по сдерживанию ядерной угрозы со стороны республики

СЕУЛ, 18 декабря. /ТАСС/. Запущенная КНДР 18 декабря межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) была твердотопливной. Об этом сообщила администрация президента Республики Корея.

"Постоянные члены Совета национальной безопасности выступили с решительной критикой, заявив, что запуск так называемого разведывательного спутника 21 ноября и последовавший за этим пуск МБР на твердом топливе представляет серьезную угрозу миру и безопасности на Корейском полуострове и на планете", - говорится в сообщении о результатах совещания.

В нем принял участие президент Юн Сок Ёль. Он приказал укреплять потенциал по сдерживанию ядерной угрозы со стороны КНДР.

Южнокорейские СМИ полагают, что запуск мог состояться в ответ на результаты второго заседания консультативной группы по ядерному планированию США и Республики Корея. В Министерстве обороны КНДР выступили с их критикой. КНДР 17 декабря запустила баллистическую ракету малой дальности. В тот же день американская атомная подводная лодка "Миссури" типа "Вирджиния" прибыла в южнокорейский город Пусан.

Ранее заместитель директора управления национальной безопасности администрации президента Республики Корея Ким Тхэ Хё заявил, что КНДР может совершить запуск межконтинентальной баллистической ракеты в декабре.