В ООН заявили, что число погибших в Газе может сильно измениться после разбора завалов

Замгенсека организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс сообщил, что "болезни и голод становятся главной причиной смерти и лишений" в анклаве, где происходит гуманитарная катастрофа

ЛОНДОН, 18 декабря. /ТАСС/. Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс не исключил, что число жертв палестино-израильского конфликта может быть значительно выше обнародуемых сейчас данных. Неизвестно, сколько погибших находятся под завалами в секторе Газа, заявил он газете Financial Times.

По его словам, "болезни и голод становятся главной причиной смерти и лишений" в анклаве, где происходит гуманитарная катастрофа. "Число умерших от болезней может быть в несколько раз выше количества жертв в результате боевых действий и авиаударов", - сказал он. Однако статистика, как сказал Гриффитс, "может радикально измениться", когда будут разобраны завалы.

"В случае [февральского] землетрясения в Турции число погибших удвоилось" после работ на месте обрушений, напомнил он. Жертвами землетрясений на юго-востоке Турции в начале года стали свыше 50 тыс. человек.

Как сообщалось ранее, более 19 тыс. человек были убиты за время военной операции израильских сил в секторе Газа и из-за активизации столкновений на Западном берегу реки Иордан в этих палестинских регионах. По данным Минздрава Палестины, "70% жертв израильских атак составляют женщины и подростки".