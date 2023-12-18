СМИ: в Иране появится первый легальный оператор спутникового интернета

По информации IRNA, компания Yahsat, главный офис которой находится в ОАЭ, и ее провайдер YahСlick готовы предоставить такие услуги иранским гражданам

ДУБАЙ, 18 декабря. /ТАСС/. Власти Ирана в ближайшем будущем предоставят лицензию первому в истории исламской республики оператору спутникового интернета, деятельность которого будет согласована с иранской стороной. Об этом сообщило агентство IRNA.

По его данным, компания Yahsat, главный офис которой находится в Объединенных Арабских Эмиратах, и ее провайдер YahСlick готовы предоставить услуги спутникового интернета иранским гражданам, правительство Ирана поддерживает эту инициативу. Соответствующие договоренности были подписаны в пятницу, 15 декабря, в генконсульстве Ирана в Дубае в присутствии генконсула и нескольких представителей Минсвязи Ирана. Информации о составе эмиратской делегации, принимавшей участие в заключении соглашений, не приводится.

Агентство отметило, что Yahsat будет представлять собой альтернативу спутниковой интернет-сети Starlink, основатель которой, Илон Маск, во время протестов в Иране осенью 2022 года выразил готовность предоставить иранцам доступ к интернету, ограничивавшийся властями.