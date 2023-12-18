Al Jazeera: по меньшей мере 95 журналистов погибли в Газе с 7 октября

Ранее телеканал сообщал о 89 погибших в секторе Газа журналистах

ДУБАЙ, 18 декабря. /ТАСС/. Число работников СМИ, погибших в секторе Газа с начала 7 октября нового витка эскалации палестино-израильского конфликта, увеличилось до 95. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на пресс-службу властей палестинского анклава.

13 декабря канал приводил данные о 89 погибших в Газе журналистах.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.