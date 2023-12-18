В Сербии коалиция правящей партии лидирует на выборах с 47,21%

По информации Республиканской избирательной комиссии, обработано 91% бюллетеней

БЕЛГРАД, 18 декабря. /ТАСС/. Коалиция "Александар Вучич - Сербия не должна останавливаться" продолжает лидировать на парламентских выборах в Сербии с результатом 47,21% после обработки 91,6% бюллетеней. Об этом сообщила Республиканская избирательная комиссия (РИК).

Согласно ее данным, после обработки бюллетеней на 7 584 из 8 273 избирательных участков коалиция получает 1 592 526 голосов, или 47,21%. Далее идет оппозиционный блок "Сербия против насилия" с результатом 22,9%. Третье место занимает коалиция "Ивица Дачич - премьер Сербии" с результатом 6,67%.

Президент республики и член Сербской прогрессивной партии Александар Вучич заявил ранее, что коалиция "Александар Вучич - Сербия не должна останавливаться" займет абсолютное большинство мест в парламенте и "получит более 127 мандатов [из 250]".

В ходе голосования граждане Сербии выбирали на четыре года 250 депутатов Народной скупщины (однопалатный парламент), а также своих представителей в 65 городах и муниципалитетах, включая Белград и автономный край Воеводина. Правом голоса обладали более 6,5 млн человек. Всего голосующим были доступны 8 273 участка в Сербии и 81 участок в 35 странах, в том числе в России (в Москве и Сочи). Результаты выборов должны быть объявлены РИК в течение 96 часов после закрытия избирательных участков, то есть до 22:00 мск 21 декабря.

Члены Центральной избирательной комиссии РФ Людмила Маркина и Павел Андреев, находящиеся в Белграде в качестве международных наблюдателей, ранее сообщили, что не выявили нарушений при посещении избирательных участков во время голосования. Маркина также отметила, что члены РИК Сербии выразили готовность приехать в Россию для наблюдения за выборами президента в 2024 году.