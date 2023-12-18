СМИ: задержанный за передачу сведений США испанский шпион был специалистом по РФ

По информации El Confidencial, статус эксперта по России сделал арестованного особенно ценной мишенью для Соединенных Штатов

МАДРИД, 18 декабря. /ТАСС/. Сотрудник Национального разведывательного центра (CNI) Испании, арестованный и помещенный под стражу за предполагаемую передачу секретной информации Соединенным Штатам, на протяжении многих лет занимался вопросами, связанными с Россией. Об этом сообщила газета El Confidencial со ссылкой на источники.

По ее сведениям, второй сотрудник CNI, который был задержан, однако затем отпущен на свободу, входил в команду первого подозреваемого. Как считает издание, статус эксперта по России сделал арестованного особенно ценной мишенью для США. При этом предполагается, что сотрудник CNI, который более 20 лет работал в испанских спецслужбах, также предоставлял Вашингтону информацию из других областей. Отмечается, что тревогу подняли именно после того, как выяснилось, что двое подследственных проявляли интерес к вопросам, отличным от тех, которые им были формально поручены.

Если будет установлено, что испанские агенты получили платеж от Вашингтона, подозреваемых могут обвинить в государственной измене в форме шпионажа, наказуемой тюремным заключением на срок от 6 до 12 лет. Как передает газета, за последние 1,5 года активность американских спецслужб в Испании резко возросла, что может быть связано с конфликтом на Украине.

Как сообщала газета El Mundo, по меньшей мере три американских агента, работавших в посольстве США в Мадриде и вербовавших агентов CNI, были высланы из Испании. Сейчас рассмотрением дела занимается испанский суд.