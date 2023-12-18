Politico: страны ЕС уничтожили более 215 млн доз вакцин от COVID-19 на €4 млрд

По информации газеты, "попытки передать излишки доз вакцин третьим странам были проблематичными из-за падения спроса и проблем с логистикой"

НЬЮ-ЙОРК, 18 декабря. /ТАСС/. Страны Евросоюза уничтожили по меньшей мере 215 млн доз вакцин против COVID-19 стоимостью €4 млрд из-за их ненадобности. Об этом сообщила газета Politico.

Перепроизводство вакцин, выпущенных в общей сложности в количестве 1,5 млрд доз, "привело к тому, что многие из них оказались на свалках по всему континенту", отмечает издание. Значительное количество невостребованных вакцин было закуплено в 2021 году в разгар пандемии, когда Брюссель заключил крупнейшие контракты на поставки 1,1 млрд доз с американской компанией Pfizer и германской BioNTech.

Как подчеркивает Politico, "попытки передать излишки доз вакцин третьим странам были проблематичными из-за падения спроса и проблем с логистикой".

Как сообщалось ранее, разрешения на применение западных вакцин в Европе Еврокомиссия выдавала до завершения их клинических испытаний. Контракты, которые глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен согласовывала напрямую с главами фармакологических компаний, в частности Pfizer, путем обмена СМС-сообщениями, опубликованы не были, однако, по информации источников, снимали с производителей судебную ответственность за побочные эффекты вакцин.

Еврокомиссия признала, что ее глава согласовывала контракты через СМС, но комментировать эту переписку СМИ отказалась, сообщив, что она была случайно утеряна.