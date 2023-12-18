В ОБСЕ уклонились от ответа на вопрос о причинах, препятствующих расследованию в Буче

Организация также не стала отвечать на вопрос о возможности направления в Бучу специальной международной миссии для сбора на месте всех необходимых данных и получения от украинской стороны списка людей, тела которых были там захоронены

ВЕНА, 18 декабря. /ТАСС/. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) уклонилась от ответа по существу на вопрос ТАСС относительно причин, препятствующих проведению независимого расследования событий в Буче.

Организация также не стала отвечать на вопрос о возможности направления в Бучу специальной международной миссии для сбора на месте всех необходимых данных и получения от украинской стороны списка людей, тела которых были там захоронены. "Мы анализируем ситуацию и вернемся с ответом, когда у нас появится дальнейшая информация", - сообщили в пресс-службе организации в ответ на запрос.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 1 декабря в ходе пресс-конференции по итогам встречи Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье призвал провести расследование и опубликовать имена жертв в Буче. По его словам, в начале апреля 2022 года "через двое суток после того, как российские военнослужащие ушли оттуда, показали тела людей на центральной улице", сказали, что это "русские мясники забили мирных граждан", ввели очередной пакет санкций. Как отметил Лавров, это стало "одним из предлогов, из-за которого украинцы отказались подписывать договоренность о прекращении боевых действий". Глава МИД подчеркнул, что прошло полтора года, однако "никто ничего не расследует, никто ничего никому не рассказывает", никто не предоставляет список фамилий людей, чьи тела были продемонстрированы в Буче в качестве якобы замученных и убитых.

В апреле 2022 года председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил о возбуждении уголовного дела после украинской провокации в Буче Киевской области по ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). Он отметил, что Министерство обороны Украины в целях дискредитации военнослужащих РФ и намеренной, заранее спланированной провокации распространило в западных СМИ якобы видеозаписи из Бучи как доказательство массового уничтожения мирных жителей.

Однако российская армия, что подтверждается, в частности, заявлениями главы администрации Бучи от 31 марта 2022 года, вышла из населенного пункта еще 30 марта. На появившемся сразу после выхода российских войск видео, снятом украинцами и распространенном в социальных сетях, отсутствует информация об убийствах и гибели мирных жителей.