В Израиле заявили, что армия вновь сделает паузу в боях на четыре часа на юге сектора Газа

По информации Управления по координации действий правительства страны на палестинских территориях, это решение приняли, чтобы позволить гражданскому населению пополнить запасы еды и воды

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 декабря. /ТАСС/. Израильская армия вновь сделает гуманитарную паузу в боевых действиях на четыре часа на юге сектора Газа. Об этом сообщило Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях.

"Армия обороны Израиля делает тактические паузы из гуманитарных соображений, чтобы позволить гражданскому населению пополнить запасы еды и воды. Сегодня, 18 декабря, пауза устанавливается в лагере [беженцев] Рафах с 10:00 до 14:00 (с 11:00 до 15:00 мск - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении, размещенном в соцсети X (ранее Twitter).