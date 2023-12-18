СМИ: связь и интернет восстановили в Газе после четырехдневного перерыва

По информации Al Arabiya, связи в анклаве не было на протяжении по меньшей мере этого периода

ДУБАЙ, 18 декабря. /ТАСС/. Мобильная связь и интернет восстановлены в секторе Газа после длительного перерыва. С таким утверждением выступил телеканал Al Arabiya.

По его информации, связи в анклаве не было на протяжении по меньшей мере четырех дней.

Днем ранее палестинские телекоммуникационные компании Paltel и Jawwal заявили, что услуги связи и работа интернета частично возобновлены в центральной и южной областях сектора Газа. В компаниях отметили, что возобновление услуг связи произошло после неоднократных попыток наладить ее со стороны сотрудников Paltel и Jawwal и "при вмешательстве соответствующих международных сторон".

15 декабря Jawwal и Paltel сообщили о прекращении оказания всех телекоммуникационных услуг в анклаве из-за продолжающегося конфликта.