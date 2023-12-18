Минобороны Грузии заявило, что небо над Тбилиси полностью будет защищено через два года

Под защиту, в частности, попадут аэропорты, военные базы и другие стратегические объекты, рассказал глава ведомства Джуаншер Бурчуладзе

ТБИЛИСИ, 18 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны Грузии через два года сумеет обеспечить полную защищенность неба Тбилиси элементами противовоздушной обороны. Об этом заявил министр обороны республики Джуаншер Бурчуладзе.

"В результате уже оформленных закупок, через два года небо над Тбилиси будет полностью защищено, в том числе и стратегические объекты, аэропорты, военные базы и прочее. Этого никогда не было в Грузии, и мы этого достигнем", - сказал Бурчуладзе в интервью грузинскому телеканалу "Имеди".

В июне 2022 года Бурчуладзе сообщил, что власти Грузии планируют завершить модернизацию противовоздушных систем при сотрудничестве с израильским производителем вооружения Rafael. Кроме того, министр добавил, что в республике готовят личный состав для начала эксплуатации элементов ПВО, которые были куплены у Франции на основании контракта, подписанного еще в 2015 году. Начата переговоры о закупке переносных зенитно-ракетных комплексов типа "Стингер" как за счет бюджета Грузии, так и при поддержке партнеров.