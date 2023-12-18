Медведчук заявил, что Зеленский становится отработанным материалом и готовит побег в США

По словам политика, недавно была оглашена информация о том, что в США разработан план по защите президента Украины, в соответствии с которым его семье выделят особняк во Флориде за $20 млн, а также предоставят американское гражданство

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский собирается бежать к своим хозяевам в США, и этим во многом объясняются его действия по продвижению в жизнь американских интересов: вовлечение Украины в военный конфликт с Россией, превращение страны в полигон западной военной техники, отказ от переговоров с Москвой. Такое мнение высказал бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение "Другая Украина".

В своей авторской колонке на платформе "Смотрим.ру" он отмечает, что недавно была оглашена информация о том, что в США разработан план по защите Зеленского, в соответствии с которым его семье выделят особняк во Флориде за $20 млн, а также предоставят американское гражданство. "Зеленский готовит план побега с Украины, и он это делает именно тогда, когда становится отработанным политическим материалом. Рейтинг внутри страны падает, Запад денег больше давать не хочет, ни для войны, ни для мира он не нужен. Тут бы его призвать к ответу <...>. Но <...> работает план Б, Зеленского обещают спасти его хозяева", - пишет Медведчук.

Этот сценарий, по его словам, дает "ответ на вопрос, почему Зеленский из президента мира стал символом войны, перешел на риторику военной русофобской истерии и категорически выступал против переговоров с Россией". Медведчук подчеркивает, что военный конфликт с Россией для любой страны - безумная авантюра, поэтому ни одна страна НАТО не пытается ввязаться в драку. "Но Зеленский не только пошел на эту авантюру, но и активно ее продвигал на всех стадиях. Зеленский сделал все, чтобы этот конфликт был, а потом все, чтобы он скоро не закончился", - пишет Медведчук. Теперь, по его словам, "понятно, что, толкая Украину к войне, <...> Зеленский имел гарантии от США". "То есть, получив власть из рук народа, он этот народ предал, <...> променял <...> на дорогой особняк во Флориде и гражданство США для себя и своей семьи", - продолжает он.

Зеленский, по его словам, щедро отработал этот особняк - устроил крупнейший с 1945 года военный конфликт в Европе, помог США поднять свой ВПК и перекроить в свою пользу европейский рынок энергоносителей. "И за все эти американские интересы заплачено сотнями тысяч жизней простых украинцев, судьбами миллионов беженцев, людей, потерявших свои дома и близких, украинской государственностью, которой сегодня по факту нет ни в экономическом, ни в политическом, ни в правовом плане", - подчеркивает Медведчук.

Но проблема не только в Зеленском, считает лидер движения "Другая Украина". Примерно так же мыслит любой средний украинский политик. У тех, кто вершит судьбу Украины, "впереди маячит не мир и процветание своего народа, а особняк за границей", отмечает он. "И ради этого особняка Зеленский и его единомышленники пойдут на любые преступления, любую низость, любые унижения перед хозяевами. Другой вопрос, что особняков всем не хватит, да и не факт, что Зеленскому удастся его занять: для него ситуация становится все более угрожающей, до Флориды далеко, можно и не добежать", - заключает Медведчук.