В ЕС намерены превратить Кению в африканский водородный хаб зеленой экономики

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Найроби является ключевым партнером Брюсселя в Африке

БРЮССЕЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Евросоюз и Кения подписали Соглашение об экономическом партнерстве, в рамках которого Евросоюз намерен сделать из Кении "пионера зеленой экономики" и "водородный хаб" в Африке, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на пресс-конференции после подписания соглашения в Найроби, где она находится с визитом. Ее пресс-конференцию транслировала в режиме онлайн пресс-служба Еврокомиссии.

"Кения должна стать пионером устойчивого развития и зеленой экономики и основным водородным хабом на африканском континенте (речь идет о переходе с нефти и газа на водород, в качестве основного топлива - прим. ТАСС)", - заявила глава Еврокомиссии.

"Кения - это ключевой партнер ЕС в Африке. Новое Соглашение об экономическом партнерстве расширит двустороннюю торговлю еще более, поддержит инвестиции и создаст новые рабочие места в Кении. Это соглашение также будет способствовать устойчивому экономическому росту, предоставляя новые возможности для компаний [из стран ЕС]", - сказала фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что ЕС "полностью откроет свой рынок для товаров из Кении", в то же время рынок Кении "будет приоткрываться для ЕС постепенно, чтобы компании ЕС не конкурировали с местными производителями". По ее словам, в первую очередь, Кения будет получать от ЕС товары, "в которых она нуждается, в частности продукцию тяжелой промышленности.

Согласно распространенным Еврокомиссией материалам, новое соглашение включает также пункты об обязательствах Кении по защите прав рабочих, в частности, ограничениях использования детского труда.

Авокадо и титан

Кения располагает значительными запасами золота, драгоценных камней, железной руды, титана, который особенно необходим европейской военной и в особенности авиационной промышленности, а также тантала, который используется для создания высокопрочных сплавов, в том числе для бронебойных и кумулятивных снарядов.

В свою очередь, президент Кении Уильям Руто выразил свое особое удовлетворение, что рынок ЕС будет открыт "не только для ресурсов, но и конечной продукции в страны ЕС", в частности, для кожаной продукции из Кении. Он также подчеркнул, что Кения рассчитывает в ближайшее время снять проблемы с фитосанитарными ограничениями Евросоюза на экспорт авокадо. Для этого Руто рассчитывает привлечь европейские инвестиции для "развития сельскохозяйственной, рыночной и логистической инфраструктуры для производства высококачественной продукции из авокадо, которая будет соответствовать высоким стандартам качества" в ЕС.

Еврокомиссия традиционно регулирует торговлю со странами, с которыми она заключает различные соглашения о свободе торговли без квот и тарифов, за счет сложных технических регламентов и целого свода требований к качеству продукции, значительная часть которых является искусственными. Например, при торговле свежими огурцами Еврокомиссия требует, чтобы их кривизна не превышала установленных Брюсселем норм.