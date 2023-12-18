Аргентина из-за бури начнет импортировать электроэнергию из Бразилии

От перебоев пострадали около 1 млн домов

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 декабря. /ТАСС/. Аргентина будет импортировать электроэнергию из Бразилии, чтобы компенсировать перебои в электроснабжении из-за сильной бури в нескольких городах страны. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Министерства энергетики Аргентины.

"Были приняты экстренные меры для восстановления электроснабжения в районах, пострадавших от бури <...>. [Среди этих мер] импорт электроэнергии из Бразилии", - утверждается в документе. Отмечается, что около 1 млн домов пострадали от перебоев.

Телеканал TN сообщал 17 декабря, что не менее 13 человек погибли из-за бури в субботу в аргентинском городе Баия-Бланка, расположенном на атлантическом побережье. В Буэнос-Айресе было зафиксировано не менее 15 пострадавших из-за последствий природного бедствия.