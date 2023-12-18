Не менее 110 человек погибли при атаках Израиля на севере Газы

Минздрав анклава также сообщил, что израильские военные нанесли удар близ медицинского комплекса "Аш-Шифа"

КАИР, 18 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 110 человек стали жертвами бомбардировок израильскими силами северных районов сектора Газа. Об этом сообщило министерство здравоохранения анклава.

По его данным, которые привел телеканал Al Hadath, "в результате авианалетов израильских ВВС на северную часть анклава только за последние несколько часов были убиты не менее 110 человек".

Израильская армия, в частности, нанесла удары по территории близ медицинского комплекса "Аш-Шифа", сообщил Минздрав. По имеющейся информации, в результате бомбардировки погибли пять человек.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных поселений и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал военную операцию в секторе. Отдельные удары наносятся по приграничным районам Ливана и Сирии в ответ на обстрелы. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.