СМИ: речь Моди впервые синхронно перевели с использованием технологии ИИ

По информации NDTV, речь была переведена с помощью системы перевода "Бхашини", которая позволяет индийцам говорить на родном языке, разговаривая с носителями других индийских языков

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 декабря. /ТАСС/. Речь премьер-министра Индии Нарендры Моди, которую он произнес, выступая перед гостями и паломниками из южного штата Тамилнад в городе Варанаси в северном штате Уттар-Прадеш, впервые была переведена с использованием технологии искусственного интеллекта. Как сообщает телеканал NDTV, речь переводилась синхронно на тамильский в режиме реального времени.

"Это мой первый опыт. Я говорю на хинди, как обычно, а искусственный интеллект переводит на тамильский", - приводит телеканал комментарий премьера. "Это новое начинание, и, надеюсь, мне будет легче общаться с вами", - добавил Моди.

Речь была переведена с помощью системы перевода "Бхашини", созданной на базе ИИ, которая позволяет индийцам говорить на родном языке, разговаривая с носителями других индийских языков.

Ожидается, что, если первый опыт будет сочтен успешным, практика перевода с помощью ИИ выступлений Моди (который традиционно говорит на хинди) на другие индийские языки будет продолжена.

В Индии кроме государственных языков хинди и английского есть еще 22 национальных языка, которые официально используются в различных штатах, а всего в стране говорят на более чем 400 языках и диалектах.