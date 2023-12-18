Израиль за день атаковал более 150 целей в секторе Газа

Армейская пресс-служба сообщила, что военные нанесли удар по объекту, где радикалы хранили оружие и боеприпасы, обнаружили склад с минометными снарядами и патронами, уничтожили несколько туннельных шахт и пусковых установок

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 декабря. /ТАСС/. Израильские военные атаковали за прошедшие сутки более 150 целей в ходе военной операции против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Армия обороны Израиля нанесла удары по более чем 150 террористическим целям в секторе Газа за прошедший день с воздуха, моря и на земле", - говорится в сообщении.

Среди прочего военные нанесли удар по объекту, где радикалы хранили оружие и боеприпасы, обнаружили склад с минометными снарядами и патронами, уничтожили несколько туннельных шахт и пусковых установок, сообщили в пресс-службе. Кроме того, удары ВВС Израиля были нанесены по "подозрительной террористической ячейке" в Хан-Юнисе на юге анклава, там же в результате другого авиаудара был уничтожен снайпер, проинформировали в армии.