18 декабря, 08:35 Военная операция на Украине Швеция подготовила в Литве 48 саперов ВСУ

По словам преподавателя Военного университета Йоакима Паасикиви, потребность в саперах на Украине столь высока, что обученные могут быть отправлены на разминирование, что, в свою очередь, отразится на процессе подготовки новых саперов для ВСУ