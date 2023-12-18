Лукашенко: рекордный товарооборот Белоруссии и Подмосковья в 2023 году превысит $10 млрд

За 10 месяцев 2023 года товарооборот увеличился почти на четверть и превысил $9 млрд

МИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Товарооборот Белоруссии и Московской области по итогам текущего года превысит $10 млрд и станет рекордным за всю историю сотрудничества республики и российского региона. Об этом на встрече в Минске с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Столичный регион России - наш стратегический партнер. Он занимает первое место среди субъектов федерации по объему торговли. За 10 месяцев 2023 года товарооборот увеличился почти на четверть и превысил $9 млрд. Это значимое достижение с учетом высокой базы и существенного роста в 2022 году, - сказал белорусский президент. - По прогнозам, в текущем году он будет заметно выше $10 млрд - лучший показатель за всю историю сотрудничества Беларуси и Московской области".

Он отметил, что торговля идет практически по всей номенклатуре товаров, основными из которых являются бытовая техника, продукты питания, металлопродукция, лекарственные препараты, техника и запчасти к ней.

Лукашенко предложил Воробьеву обсудить закупку Подмосковьем белорусской техники, организацию в регионе производства бетона из белорусского сырья, создание в области крупного сервисно-логистического хаба по продаже и обслуживанию белорусской техники, развертывание в рамках программ импортозамещения совместного производства лифтового оборудования. Также он указал на возможности дальнейшего развития сотрудничества в сельском хозяйстве, строительной сфере, а также в области науки и технологий.

Белорусский президент обратил внимание на высокую стоимость сертификации в РФ изделий медицинского назначения и сообщил, что поручил послу в России Дмитрию Крутому проработать вопрос и внести предложения по снижению стоимости сертификации в этой области.

По данным белорусской стороны, в 2022 году товарооборот Белоруссии и Подмосковья увеличился на 26,8%, достигнув $9,98 млрд. В январе - октябре 2023 года объем взаимной торговли составил $9,32 млрд, что на 18,9% больше показателя в аналогичном периоде годом ранее.