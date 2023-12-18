WSJ: в Сенате США сомневаются, что сделку о контроле границы можно заключить до Рождества

По информации газеты, переговоры по пограничной сделке идут тяжело в связи со сложностью американского иммиграционного законодательства, а также потому, что любые предложения, сделанные одной партией, вызывают несогласие другой партии

НЬЮ-ЙОРК, 18 декабря. /ТАСС/. Несколько сенаторов Конгресса США сомневается, что сделку о контроле американской границы, с которой увязывают выделение помощи Украине, удастся согласовать и заключить до католического Рождества (25 декабря). Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на сенаторов.

По данным издания, как республиканцы, так и демократы, участвующие в переговорах в Сенате по пограничной сделке, "сомневаются, что текст [соглашения] может быть согласован настолько быстро, чтобы голосование состоялось до Рождества". Газета отмечает, что переговоры по пограничной сделке идут тяжело в связи со сложностью иммиграционного законодательства США, а также потому, что любые предложения, сделанные одной партией, вызывают несогласие другой партии.

"Люди видят эти обширные идеи и полагают, что справиться с ними просто. Но за каждой такой большой идеей скрывается 100 маленьких решений, которые необходимо принять, и все они сложные", - указал сенатор-республиканец Джеймс Лэнкфорд (от штата Оклахома) по итогам встречи с министром внутренней безопасности США Алехандро Майоркасом о контроле южной границы.

Как сообщает WSJ, в воскресенье лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл (от штата Кентукки) направил сенаторам-однопартийцам записку, в которой поставил под вопрос, что голосование по сделке о контроле границ пройдет на этой неделе и что эта сделка получит нужное количество голосов. "Без согласованного текста и достаточного количества времени для его пересмотра это не удастся", - приводит газета слова Макконнелла. По его мнению, "некоторые важные пункты все еще обсуждаются, и предстоит много технической работы по составлению проекта, которая требует времени".

Некоторые республиканцы в Сенате, пишет WSJ, высказали мнение, что "окно возможностей на этот год уже закрылось". В связи с этим группа из 15 сенаторов попросила лидеров Республиканской партии отложить заседание партии и перенести голосование по пограничной сделке на неделю с 8 января, когда Палата представителей вернется с рождественских каникул.

Ранее портал Punchbowl News со ссылкой на источники сообщил, что Белый дом и Сенат могут представить проект соглашения об урегулировании миграционного кризиса на южной границе страны уже в ближайшие дни 17 или 18 декабря.

Споры на Капитолийском холме

Вашингтонская администрация направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом-демократом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Несколько республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывался в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер нижней палаты предупредил несколько раз о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля на южной границе США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл (от штата Кентукки).

6 декабря законопроект о новой крупной помощи Украине и Израилю, а также противодействии России и Китаю в АТР не прошел процедурное голосование в Сенате, хотя Байден в специальном обращении призвал законодателей утвердить эти расходы до ухода на рождественские каникулы. Тем не менее контролирующие верхнюю палату Конгресса демократы сохранили возможность вновь внести этот законопроект на рассмотрение.