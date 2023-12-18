В Минобороны Нидерландов обеспокоены возможностью сокращения помощи Украине

Для решения проблемы необходимы международные усилия, отметила и.о. министра Кайса Оллонгрен

ГААГА, 18 декабря. /ТАСС/. И.о. министра обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен обеспокоена возможностью того, что военная и финансовая помощь Украине будет сокращена на фоне победы на прошедших 22 ноября выборах в парламент крайне правой Партии свободы во главе с Гертом Вилдерсом.

В Гааге задул "новый политический ветер", заметила она, и это вызывает обеспокоенность. В предвыборной программе Партии свободы прямо указывается на необходимость прекращения финансовой и военной помощи Украине. И по мнению и. о. министра, Вилдерс таким образом "пытается спрятаться за плотиной", в то время как для решения проблемы необходимы международные усилия.

"Международные угрозы серьезны как никогда, - отметила Оллонгрен, ее слова передает информационный портал NL Times. - Мы не жили в такой опасности и неопределенности со времен холодной войны". "Поэтому прятать голову в песок нельзя", - предупредила она Вилдерса. Для обороны Украины необходимо выделять деньги, чтобы обеспечить безопасность Нидерландов в будущем, подчеркнула и. о. главы Минобороны.