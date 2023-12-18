Times: Израиль разработал план вторжения в Южный Ливан

По данным газеты, ЦАХАЛ хочет отбросить вооруженные формирования "Хезболлах" к реке Литани - "рубежу, имеющему символическое значение для обеих сторон"

ЛОНДОН, 18 декабря. /ТАСС/. Израильские военные разработали планы вторжения в Южный Ливан, что грозит дальнейшей эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщила газета The Times.

По данным издания, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) "хочет отбросить вооруженные формирования шиитской организации "Хезболлах" к реке Литани - рубежу, имеющему символическое значение для обеих сторон".

Израильские военные и шиитские бойцы обмениваются артиллерийским и ракетным огнем с начала палестино-израильского конфликта 7 октября. В минувшие сутки формирования "Хезболлах" атаковали израильские военные посты в пограничных районах, нанеся по ним удары из реактивных систем залпового огня. Ранее израильская артиллерия подвергла обстрелу окрестности ливанских населенных пунктов Айтрун, Альма-эш-Шааб, Эд-Духейра и Эн-Накура, откуда шиитские отряды выпускают ракеты по северным районам Израиля.

"Израильская доктрина заключается в том, чтобы перевести войну на другую сторону", - отметил израильский офицер высокого ранга. Окончательное решение о том, перебрасывать ли сухопутные войска через границу, должен принять чрезвычайный военный кабинет Израиля.

"Возврата к статус-кво до 7 октября быть не может, - приводит издание слова представителя ЦАХАЛ. - Начальник штаба Армии обороны Израиля утвердил планы и определил графики готовности".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в Газе. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.