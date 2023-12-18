Kyodo: сброс в океан четвертой партии воды с АЭС "Фукусима-1" может начаться в феврале

В ходе этой фазы планируют слить 7,8 тыс. тонн жидкости в течение 17 дней

ТОКИО, 18 декабря. /ТАСС/. Японская компания Tokyo Electric Power (TEPCO) может в конце февраля 2024 года начать сброс в океан четвертой партии очищенной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1". Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Kyodo.

Ожидается, что в ходе этой фазы будет слито 7,8 тыс. тонн жидкости, что соответствует объемам предыдущих этапов сброса. Слив очередной партии воды может занять около 17 дней.

В настоящее время на территории АЭС скопилось свыше 1,34 млн тонн воды. В связи с этим правительство Японии приняло решение о постепенном сбросе в океан очищенной воды. Эта операция растянется на 30-40 лет. Соответствующий процесс одобрен Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), однако вызывает недовольство ряда стран, в первую очередь Китая.

Вода проходит очистку с помощью системы ALPS, однако по-прежнему содержит тритий, который не поддается удалению. Она также разбавляется морской водой. Предельная допустимая концентрация трития составляет 1 500 беккерелей на литр. Замеры, проводимые в океане японскими властями и МАГАТЭ, подтверждают соответствие заданным параметрам.

В марте 2011 года удар цунами вывел из строя на АЭС "Фукусима-1" энергетические и охлаждающие установки, что привело к расплавлению ядерного топлива в трех реакторах, разрушению их корпусов, взрывам и выбросу большого количества радиоактивных веществ. На текущий момент территория станции и прилегающие районы практически очищены. Однако в разрушенные реакторы для охлаждения фрагментов ядерного топлива постоянно заливается вода, которая через бреши вытекает с сильным радиоактивным заражением.