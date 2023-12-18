Премьер Таджикистана заявил о центральной роли гуманитарных связей и русского языка в СНГ

Межкультурный диалог подтвердил свою важную роль в создании условий для распространения общих гуманистических ценностей народов стран Содружества, заявил Кохир Расулзода

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Гуманитарные связи и русский язык будут играть центральную роль во взаимодействии стран Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом заявил премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, выступая на заседании Совета глав правительств СНГ, которое посвящено взаимодействию в культурно-гуманитарной сфере.

"За весь период нашего взаимодействия межкультурный диалог, несомненно, подтвердил свою важную роль в создании условий для распространения общих гуманистических ценностей народов стран Содружества. Убеждены, что накопленные за многолетнюю общую историю гуманитарные связи будут и впредь играть центральную роль во взаимоотношениях государств - участников СНГ", - сказал он.

Расулзода подчеркнул, что русский язык, годом которого на пространстве СНГ объявлен 2023 год, является одним из важнейших факторов укрепления гуманитарных связей. В Таджикистане его статус закреплен в конституции, как языка межнационального общения, напомнил премьер-министр. "Хотелось бы отметить, что сегодня в Таджикистане функционирует около семи десятков школ с обучением на русском языке, более 81% сайтов республики русскоязычные, а обучение русскому языку в обязательном порядке осуществляется на всех уровнях системы образования начиная с детского сада до вуза. Все это говорит об особой роли русского языка на пространстве Содружества", - сказал Расулзода.

Премьер Таджикистана отметил, что все участники заседания находятся под впечатлением от увиденного на международной выставке-форуме "Россия", которую они посетили на ВДНХ в Москве. "Нас весьма радуют перспективы развития дружественной России, и в этом контексте хотел бы пожелать ей дальнейшего процветания и роста", - отметил Расулзода.

На пространстве СНГ 2024 год объявлен Годом волонтерского движения. "Убеждены, что активное вовлечение юношеских и молодежных организаций в совместную работу по дальнейшему развитию взаимного культурного и образовательного обменов на пространстве Содружества послужит укреплению наших связей и исторически сложившихся взаимоотношений в будущем", - добавил премьер-министр.