Премьер Узбекистана отметил высокий уровень студенческого обмена в рамках СНГ

Более 60 тыс. граждан страны получают высшее образование в городах РФ, рассказал Абдулла Арипов

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Узбекистан отмечает беспрецедентный уровень студенческого обмена в рамках Содружества Независимых Государств. Об этом заявил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов на заседании Совета глав правительств СНГ.

"Нас радует беспрецедентный уровень студенческого обмена в рамках Содружества. Мы создали такие условия взаимодействия, когда наша молодежь активно использует возможность получения образования практически во всех странах СНГ. Например, наряду с обучением в 14 филиалах российских вузов в Узбекистане, более 60 тыс. наших граждан получают высшее образование в городах Российской Федерации, из которых около 10% по грантам российского правительства", - сказал Арипов.

При этом он отметил, что в Узбекистане считают важным продолжить взаимодействие в сфере образования, науки, студенческих и академических обменов.

По словам Арипова, в Узбекистане также поддерживают предложение России о проведении международного конкурса "Интервидение". "Поддерживаем инициативу российских партнеров по проведению международного конкурса популярной песни "Интервидение", мы намерены и далее содействовать успешной реализации совместных программ и проектов в культурно-гуманитарной сфере", - отметил Арипов и поблагодарил партнеров за поддержку решения об объявлении Самарканда культурной столицей Содружества.

"Надеемся на активное участие представителей стран СНГ в неделе культуры, искусства и кино стран Содружества предстоящей весной. Мы также начали подготовку насыщенной программы мероприятий в Ташкенте, объявленным молодежной столицей Содружества", - добавил он.